"Слуга народу" Іванісов сидів у в'язниці за зґвалтування, але судимість знято і його долю має вирішити фракція

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у Фейсбуці.

Він зазначив: ""Слуга народу" Роман Іванісов виявився ґвалтівником неповнолітньої, але судимість за це у нього погашена і за законом він має право бути народним депутатом. Що тепер зробить фракція з таким однопартійцем?

Джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах підтверджують - народний депутат партії "Слуга народу" Роман Валерійович Іванісов, обраний у мажоритарному окрузі № 153 Рівненської області, уродженець міста Бердянськ Запорізької області, в 1996-му році був засуджений Запорізьким обласним судом за статтею 117 частина 3 - зґвалтування неповнолітньої і статті 118 частина 2 - зґвалтування неповнолітньої неприродним чином. І відбув покарання - 2 роки і 6 місяців у Маріупольській виправно-трудовій колонії. Судячи з усього, на момент скоєння злочину Іванісову було 17 років, цим пояснюється невеликий термін покарання.

Роман Іванісов після оприлюднення цієї інформації в інтернеті вирішив її висміяти.







Також Іванісов опублікував на сторінці довідку про відсутність судимості. У довідці МВС Іванісова, яку він пред'являв при реєстрації його кандидатом, написано: "Не знятої або непогашеної судимості не має". Це правда.

Але самого факту засудження за зґвалтування Іванісов не спростував. Тому що це теж правда.

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Справа в тому, що закон дозволяє в законному порядку зняти або погасити судимість. Закон вважає, що за певних обставин з людини необхідно знімати судимість, щоб повертати громадянина до повноцінного суспільного життя, і не обтяжувати його вантажем минулого, якщо він не порушує закон. Тому формального порушення в діях народного депутата Іванісова немає. Але Іванісов, безумовно, невиправдано веселиться у своєму тексті.

Відповідальність тут політична - самої партії "Слуга народу", і порядку перевірки кандидатів, яких партія підтримує.

Деякі "нові обличчя" виявилися занадто новими, настільки новими, що дізнатися про їхнє минуле з інтернету не можна, а треба відкривати старі паперові кримінальні справи. А цього ніхто не робив.

Минуле Іванісова каже, що він професійний український політик, який багато разів змінював політичні команди, успішно робив кар'єру, і завжди на його минуле було всім його колегам наплювати.

У 2010-му Іванісов був обраний депутатом Рівненської обласної ради від партії "Батьківщина".

У 2012-му став помічником народного депутата від партії "УДАР" Віталія Чугуннікова.

У 2015-му балотувався в Рівненську обласну раду як член партії "Блок Петра Порошенка" "Солідарність".

У 2019-му Володимир Зеленський допоміг йому стати "слугою народу" і зробити крок нагору в політичній кар'єрі, Іванісов як "нове обличчя" пройшов до Верховної Ради.

Іванісов захотів великої влади - а у публічності та влади є своя ціна - і, безумовно, тепер, оскільки Іванісов народний депутат, у законному порядку правоохоронні органи повинні будуть надати інформацію про законність погашення судимості. Депутат сам покарав цією публічністю себе і свою сім'ю - а в нього дружина і двоє синів, які, хочу нагадати, не причетні до жодних злочинів, і не заслуговують образ і неповаги. Крім того, треба розуміти, що перебування Іванісова в одній з найжорсткіших донецьких зон напевно було незабутнім життєвим випробуванням.

А партія "Слуга народу" має дати публічну оцінку щирості свого колеги і можливості його подальшого перебування в статусі народного депутата "Слуги народу".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му окрузі (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що в 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

У свою чергу, Іванісов у Фейсбуці написав пост, в якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є помилковою.