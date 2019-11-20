Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.11.19 08:47

На Дніпропетровщині транслюються заборонені телеканали РФ і "Новоросії", - волонтерка. ФОТО

У Дніпропетровській області через цифрові тюнери Т2 транслюються заборонені телеканали РФ і бойовиків на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила волонтерка Катерина Чижик, інформує Цензор.НЕТ.

На Дніпропетровщині транслюються заборонені телеканали РФ і Новоросії, - волонтерка 01

"А тим часом у Дніпропетровській області по Т2 йде трансляція "раша і сєпар ТВ". Це й є інформаційна капітуляція. Якщо ми допустимо зомбування громадян через ворожі канали", - написала вона.

На Дніпропетровщині транслюються заборонені телеканали РФ і Новоросії, - волонтерка 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна має плани щодо посилення своїх можливостей в інформаційній війні проти Росії, - Загороднюк. ВIДЕО

Волонтерка закликала жителів Новомосковська, смт Черкаське, смт Гвардійське перевірити, а у випадку трансляції в цифрових тюнерах Т2 каналів Росії і "Новоросії" - зафіксувати це можливими засобами і звернутися в Службу безпеки України на гарячу лінію.

На Дніпропетровщині транслюються заборонені телеканали РФ і Новоросії, - волонтерка 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Повсталий Донбас вирішили приборкати танками та авіабомбами", - пропагандист Коцаба на телеканалі Медведчука розповів про "громадянський конфлікт". ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100