На Дніпропетровщині транслюються заборонені телеканали РФ і "Новоросії", - волонтерка. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила волонтерка Катерина Чижик, інформує Цензор.НЕТ.
"А тим часом у Дніпропетровській області по Т2 йде трансляція "раша і сєпар ТВ". Це й є інформаційна капітуляція. Якщо ми допустимо зомбування громадян через ворожі канали", - написала вона.
Волонтерка закликала жителів Новомосковська, смт Черкаське, смт Гвардійське перевірити, а у випадку трансляції в цифрових тюнерах Т2 каналів Росії і "Новоросії" - зафіксувати це можливими засобами і звернутися в Службу безпеки України на гарячу лінію.