Якщо суд ООН визнає РФ країною, що фінансує тероризм, це вплине на її відносини зі США і надасть Україні перспективу компенсації збитку, - Зеркаль

Таку думку в ефірі 24 каналу висловила заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеркаль, якщо Росія програє суд насамперед понесе міжнародну правову відповідальність. І це може позначитися на її відносинах зі США.

"Росію визнають винною у фінансуванні тероризму. Росія себе позиціонує як головний борець з тероризмом. І США мають з нею співпрацювати чому? Тому що вони основний гравець на полі боротьби з тероризмом. А як можна співпрацювати з країною, яка фінансує тероризм? І в Конгресі є декілька проєктів, наприклад, щодо визнання Росії країною, що фінансує тероризм і заборони ведення з нею взагалі будь-яких бізнес-відносини", – пояснила Зеркаль.

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Вона додала, що якщо говорити примітивно, то це може призвести до припинення торгівлі між США і Росією.

Також дипломатка наголосила, що після рішення суду Україна зможе говорити і про стягнення компенсацій.

"Звичайно, що ми не знаємо, де буде Росія у 2022 році, а де будемо ми, і що буде у світі. Але після рішення суду того ми ще можемо (я думаю, що і маємо) поставити запитання щодо компенсації за збитки у зв’язку з фінансуванням Росією тероризму на території України. Це питання ставиться після того, як встановлюються факти і визнаються дії порушення", – зазначила Зеркаль.

Заступниця міністра додала, що компенсації стосуватимуться не тільки фінансування тероризму, а й расової дискримінації в Криму.

"Я більш ніж впевнена, що всі факти, які ми вкладали у меморандумі щодо расової дискримінації в Криму, також знайдуть своє підтвердження і будуть прийняті судом як порушення", - підтвердила Зеркаль.

На питання журналіста, чи "вжарить Україна Росію на гроші або на "посадки" після рішення суду і чи не завершиться все тільки світовим визнанням РФ агресором, Зеркаль наголосила, що все ж таки вона дипломатка і тому висловлюється відповідними фразами. Однак після цього додала: погоджується, що "вжарити треба".

"Вжаримо-вжаримо! Якщо дозволять, то вжаримо! І я була б дуже задоволена, якби мені дозволили вжарити!" – наголосила Зеркаль.

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Зеркаль пояснила, що після оголошеного у листопаді 2019 року рішення суду росіяни мають багато чого розповісти у своєму меморандумі: як вони попереджали і не допускали фінансування терористів на території України, як вони вели слідство, як вони переслідували тих, хто фінансував тероризм в Україні, як вони не допускали збирання фондів, як вони з нами співпрацювали в рамках міжнародної допомоги.

"Звичайно, що вони будуть говорити, що це взагалі не акти тероризму, що це у нас громадянська війна. Але все рівно їм треба буде наводити факти. Наприклад, щодо 53-ї бригади, яка завезла "БУК". Як вони розслідували це завезення "БУКу" в Україну, що вони зробили. Більше того, вони мають нам надати інформацію в своєму меморандумі, як вони розслідували заклики до фінансування, які були зроблені Зюгановим, Жириновським. Як вони розслідували і притягали до відповідальності їх. Як вони розслідували роль Шойгу в постачанні зброї в Україну", – наголосила заступниця міністра.

Вона підкреслила, що всі факти, які наведені не тільки в українському меморандумі, а й в доказовій базі, яка була разом із меморандумом подана до суду, – всі свідчать про те, що фонди збиралися, зброя постачалася, що 53-та бригада в’їхала на територію України.

"Є відповідне повідомлення Bellingcat, яке підтверджує все з усіма фактами. Є матеріали слідчої групи, яка розслідує збиття Боїнгу. Все це їм доведеться не просто коментувати, а наводити докази. Які виходять поза межі тільки скріншотів з їх пропагандистської машини", – підсумувала дипломатка.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.