Портнов назвав Рябошапку і керівництво ГПУ "гомосексуалістами"

Про це він написав у telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Портнов прокоментував слова члена кадрової комісії ГПУ Олександра Лємєнова.

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"Через ДБР Портнов намагається поквитатися з Порошенком за те, що протягом п'яти років не міг повернутися в Україну, - заявив член кадрової комісії ГПУ Лємєнов, обраний туди нещодавно Русланом Рябошапкою за квотою гомосексуалістів.

Шановні гомосексуалісти Генеральної прокуратури, а у вас випадково немає конфлікту інтересів, однією рукою розставляти в ГПУ кадри, а другою робити політичні заяви у справах ДБР щодо Порошенка, які залежні від вас прокурори розглядатимуть у межах процесуального керівництва за слідством?

Може, вам до в’язниці час збиратися за здійснення тиску на слідство? Чи з вас немає чого питати, бо ви за спеціальною квотою призначені?" - написав Портнов.

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Лємєнов відреагував у Facebook на ці слова сміхом.

Нагадаємо, ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.



У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.



"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", – йдеться в заяві команди.

У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

"Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних", – написав він.

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На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.

18 листопада в Офісі Президента повідомили, що Портнов звернувся зі своїми аргументами щодо погроз на адресу журналістів "Радіо Свобода": вони прийняті до відома.