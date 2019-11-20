Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.11.19 07:54

Набув чинності закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел

У середу, 20 листопада, в Україні набуває чинності закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей".

Набув чинності закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей" № 224-ІХ доповнює ст.121 кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП) новими частинами, згідно з якими за порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). Повторне правопорушення, вчинене протягом року, карається штрафом у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн)

Перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або які не досягли 12-річного віку, - у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дозволяють пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля; організовані групи дітей у темну пору доби ... заборонялося і раніше, але штрафи не були передбачені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві почали штрафувати водіїв за заїзд на смугу громадського транспорту. За 5 днів - мільйон гривень, - Бахматов

Водночас на органи Національної поліції покладено обов'язок розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені в частинах десятій та одинадцятій статті 121 КУпАП (зміни в частині першій статті 222).

Закон набув чинності в середу, оскільки у вівторок був опублікований в офіційному парламентському виданні "Голос України".

Як повідомлялося, закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей" (№1150) Верховна Рада ухвалила 29 жовтня. Президент підписав його 15 листопада.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100