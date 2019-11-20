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20.11.19 07:34

Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, озброєння БМП і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

19 листопада збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, озброєння БМП і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:

- двічі біля Водяного - з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Старогнатівки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Березового - з СПГ і великокаліберних кулеметів;
- біля Гнутового - з автоматичних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:

- неподалік Кримського - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Південного - з ручних і станкових протитанкових гранатометів;
- біля Залізного - з РПГ;
- поблизу Луганського - з СПГ і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Кіндрашівської Нової - зі стрілецької зброї.

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"Учора, 19 листопада, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку цього періоду російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

"Противник з гармат БМП-1 і великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції в районі Березового. Втрат немає", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, озброєння БМП і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС 01

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