Байден - благородна людина. Обвинувачення проти нього не заслуговують на довіру, - Волкер

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Обвинувачення в тому, що віцепрезидент Байден діяв неадекватно, не видалося мені таким, що заслуговує на довіру", - сказав Волкер.

"Як я свідчив раніше, я знаю віцепрезидента Байдена протягом 24 років. Він благородна людина, і я ставлюся до нього з великою повагою", - додав він.

На його думку, Байденом не керували фінансові або особисті мотиви під час виконання ним обов'язків віцепрезидента.

"Інше питання, чи можливо, що деякі окремі українці намагалися вплинути на вибори 2016 року або думали, що вони куплять вплив. Це, принаймні, правдоподібно, з огляду на репутацію України в плані корупції", - зазначив Волкер.

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Він також підкреслив, що спочатку зробив "велику відмінність" між компанією Burisma, де працював син Байдена - Гантер і самим Джо Байденом.

"Озираючись назад, тепер я розумію, що інші розглядали ідею розслідування можливої корупції за участю української компанії Burisma як еквівалентну розслідуванню колишнього віцепрезидента Байдена. Я бачив це зовсім інакше", - сказав Волкер.

За його словами, він не розумів, що розслідування щодо компанії Burisma рівносильно розслідуванню щодо Байдена.

"Я ніколи не розумів і не брав свідомої участі в спробі закликати Україну провести розслідування стосовно колишнього віцепрезидента Байдена", - заявив він.

Нагадаємо, минулого тижня стартували публічні слухання в межах процедури імпічменту Трампа.

Демократи почали процедуру імпічменту щодо президента 24 вересня 2019 року після того, як американський інформатор висловив стурбованість у зв'язку з телефонною розмовою Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським, яка мала місце 25 липня цього року. Під час розмови Трамп закликав Зеленського почати розслідування щодо Джо Байдена і його сина Гантера, а також з передбачуваного втручання в американські вибори 2016 року з території України.