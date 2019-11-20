Сина експрезидента Німеччини вбили під час доповіді в клініці Берліна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Він читав доповідь у своїй клініці перед 20 слухачами, коли на нього напала особа, яка перебувала в залі для глядачів, і завдала лікарю смертельного ножового поранення.

Поліцейський, який перебував серед глядачів у цивільному, намагався перешкодити нападнику, але сам зазнав важкого поранення.

Загиблому було 59 років.

Про мотив злочину нічого не повідомляється. Нападника затримано.

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Фріц фон Вайцзеккер - син колишнього мера Західного Берліна (1981-1984) і президента Німеччини (1984-1991) Ріхарда фон Вайцзеккера, який зіграв помітну роль під час возз'єднання Німеччини. Саме він був першим президентом об'єднаної Німеччини.

Ріхард фон Вайцзеккер служив під час Другої світової війни на Східному фронті, зокрема, перебував у з'єднанні, що стояло на ленінградському фронті під час блокади міста. 8 травня 1985 року він виголосив промову, що стала знаменитою, в якій назвав 8 травня 1945 року "днем звільнення від людиноненависницької системи націонал-соціалістичного панування".