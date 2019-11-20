Франція пропонує нову процедуру прийняття нових країн до складу ЄС, - Politico

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляє Politico, у розпорядженні якого опинився текст запропонованих змін.

Пропозиції Франції передбачають запровадження нової процедури, що складатиметься із семи етапів із "суворими умовами для ефективного переходу на європейські норми і стандарти" країни-кандидата на вступ до ЄС.

Крім того, ЄС матиме право в будь-який момент зупинити переговори про вступ, якщо вирішить, що країна-кандидат відходить від стандартів об’єднання.

Нині процес впровадження європейського законодавства в країні-кандидаті поділений на 35 тематичних блоків - від стандартів продуктів харчування до питань зовнішньої політики й безпеки, які впроваджуються одночасно.

Франція ж пропонує замінити одночасне впровадження тематичних блоків поетапним процесом, де кожен з етапів супроводжуватиметься окремими переговорами. Успішне завершення одного етапу дозволить країні брати участь у відповідних програмах і проєктах ЄС.

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Як повідомили Politico європейські дипломати, подані пропозиції видаються для них спробою Парижа виправдати своє рішення щодо блокування початку переговорів про вступ до ЄС для Албанії та Північної Македонії. Воно було оголошене на останньому саміті ЄС 17 жовтня.

За нинішніми правилами процедура вступу країни до ЄС відбувається так: