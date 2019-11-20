Євросоюз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід в Азовське море, - представництво ЄС в Україні

Євросоюз очікує, що РФ забезпечить вільний доступ до Азовського моря. Про це 19 листопада заявили "Європейській правді" в представництві ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Три українські військово-морські судна, захоплені російськими прикордонниками під час ескалації в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, були повернуті в Україну на підставі домовленості між Росією та Україною", - зазначили дипломати.

У представництві ЄС наголосили, що повернення кораблів відбулося "з великим запізненням".

"ЄС неодноразово підкреслював, що Росії потрібно виконувати наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року та повернути захоплені судна Україні. Європейський Союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний проїзд до Азовського моря, відповідно до міжнародного права. Україна проявила конструктивний підхід для просування вперед у вирішенні конфлікту, який є наслідком актів Росії проти України, і ми очікуємо, що Росія відповість взаємністю цим починанням подібними позитивними кроками", - додали дипломати.

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Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух у напрямку материкової України.

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в межах обміну з РФ.