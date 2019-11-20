"Цього тижня я виконаю своє останнє завдання", - Зеркаль заявила про плани піти з посади заступника глави МЗС

Про це дипломатка заявила в програмі "Он воно як" на 24 каналі, передає Цензор.НЕТ.

"На цьому тижні я виконаю своє останнє завдання – проведу процесуальне слухання в Гаазі по новому арбітражу, що стосується наших військових кораблів, які були затримані рік тому та утримувалися Росією, і наших моряків. І все, як я і обіцяла (піде з посади. – Ред.)", – наголосила Зеркаль.

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"Мені потрібно зробити перерву. А щодо завдань, які переді мною стояли чи будуть стояти, – я завжди шукала собі щось, що мене цікавило, що було великим викликом, за що ніхто не хотів братися і мав сумніви, чи це можна зробити", – додала заступниця міністра.

На запитання ведучого Дениса Бігуса, чому Олена Зеркаль не хочете залишитися в МЗС як частина системи, яка може робити спротив щодо Росії, дипломатка відповіла: "Я не можу робити супротив, будучи дипломатом всередині Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента".

Зеркаль запевнила, що на момент інавгурації президента вона не бачила себе в Офісі Президента, проте, "указ президента (про її призначення в МЗС. – Ред.) вийшов до того, як з нею поговорили про це".

"Якщо повернутися до моменту інавгурації Зеленського, то через тиждень після цього в Гаазі відбувалися слухання, які я не збиралася залишати, тому що була не тільки агентом, але і представником держави. Для мене була важлива практична реалізація цього позову і досягнення результату", - відповіла дипломатка.

Вона зазначила, що тоді й мови не могло бути про те, щоб відійти від справ. "Крім того, це сталося не в той спосіб, як мало бути. На той момент так склалися обставини, що я не бачила себе в Офісі Президента", - прокоментувала Зеркаль.

"Указ президента вийшов до того моменту, як зі мною поговорили. Розумієте, ви для себе робите якісь висновки - чи можете ви працювати чи ні, вийде це у вас чи ні. Протягом інавгурації я зробила для себе висновок, що у мене не вийде, і про це сказала. Але в той час, коли я це говорила, вже вийшов указ", - заявила дипломатка.

Після того, за словами Зеркаль, вони поговорили і указ зник, а потім вона залишилася в Міністерстві закордонних справ.

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"З точки зору, що ми будемо дружити з Росією, то я не той персонаж, який про дружбу, я все ж файтер (з анл. Fighter - борець). Я той, хто веде переговори і завжди представляє позицію, що відрізняється від бачення росіян. Тому що я з ними була в тристоронніх переговорах щодо газу, торгівлі тощо", - сказала заступниця міністра.

За словами Зеркаль, Україні просто потрібно будувати себе і взагалі намагатися проводити внутрішню політику, яка буде додавати нам позитиву.