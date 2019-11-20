Ціною життя врятував студента-парашутиста: 17 років тому загинув Герой України Василь Мельников

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ у Facebook.

"19 листопада виповнюється 17 років відтоді, як трагічно загинув Василь Мельников. Ціною власного життя врятував студента-парашутиста Павла Солоніцина. Василь Олександрович отримав звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" посмертно.

Пам’ятаємо Героя…", - йдеться в повідомленні.

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Народився Василь Мельников 27 квітня 1977 року в місті Маріуполь. З дитинства займався парашутним спортом у Харківському аероклубі Товариства сприяння обороні України. 14 вересня 1997 року йому було присвоєно 1-й спортивний розряд. У 1998 році вступив на заочне відділення Харківського інституту фізкультури. Далі хлопець вирішив присвятити життя військовій службі. Він проходив строкову службу в лавах ЗСУ в Болграді. Як пише сайт міста Маріуполя, в 2000 році в званні "молодший сержант" Василь Мельников підписав контракт і почав служити радистом-парашутистом пошуково-рятувального взводу № 95 окремої аеромобільної бригади Житомирського гарнізону.

Трагічно загинув він 19 листопада 2002 року на навчаннях у Чернігівській області.

Близько 12:00 виконувався третій політ літака з аеродрому "Бородянка". Завдання парашутистів було десантування з висоти 4200 метрів.

Василь Мельников був інструктором, який стрибав разом з Павлом Солоніциним за програмою AFF ("Робоча програма "Прискорене навчання вільному падінню AFF"). Це був складний стрибок 4 рівня, який став для маріупольця останнім.

Десантування відбулося за один захід. Павло Солоніцин і Василь Мельников стрибали останніми. Мельников як інструктор тримав Солоніцина за правий ножний обхват підвісної системи. Кожен з парашутистів мав досягти землі окремо. Солоніцин виконував тренувальне завдання, а Мельников контролював дії свого учня.

На висоті 1800-2000 метрів інструктор Мельников подав команду Солоніцину припинити всі маневри і готуватися до розкриття парашута. Після спроб це зробити Солоніцин втратив стабільне положення тіла і зробив розворот вправо. Мельников відразу прийшов на допомогу до свого учня і спробував відкрити його основний парашут з лівого боку, але це йому не вдалося. Через це Мельников змушений був у вільному падінні зміститися до правого боку учня. Він ввів у дію основний парашут Солоніцина на висоті приблизно 350 метрів, а пізніше спрацював запасний парашут. Приземляючись на землю "під двома куполами", Солоніцин не зазнав жодних пошкоджень.

Василь Мельников почав розкривати свій запасний парашут лише після того, як переконався в розкритті основного парашута Солоніцина. Оскільки було втрачено час, наявної висоти не вистачило для наповнення купола запасного парашута повітрям (розкрити основний часу, природно, вже не було також). Свій 890-й стрибок він здійснив невдало... Хлопець вдарився об землю. Унаслідок травм Василь Мельников загинув.

Для безпечного приземлення йому не вистачило лише 100 метрів висоти і двох секунд часу...

Похований Василь Мельников у Харкові на кладовищі № 13 (ділянка 29, ряд 7, місце 15). На його могилі написані слова з Біблії "Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх".

Указом Президента України Леоніда Кучми № 145/2003 від 20 лютого 2003 року за вчинення героїчного вчинку ціною власного життя молодшому сержанту, радисту-парашутисту пошуково-рятувального взводу № 95 окремої аеромобільної бригади Василю Олександровичу Мельникову посмертно присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Його бюст встановлено в Житомирі на території військової частини А0281 - 95-ї окремої аеромобільної бригади.

В Україні проводяться змагання з класичного парашутизму, що включають Кубок пам'яті Василя Мельникова.