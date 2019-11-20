В Україну не дійшли понад $35 млн військової допомоги США, яку затримав Трамп, - Los Angeles Times

Про це повідомило видання Los Angeles Times, посилаючись на документи про витрати Пентагону, передає Цензор.НЕТ.
Допомогу схвалили ще минулої осені, але 35,2 мільйона доларів - призначені для покупки Києвом озброєнь і оснащення зв'язком військових кораблів - залишаються в казначействі США.
"Не ясно, чому гроші не були передані, і члени Конгресу вимагають відповіді", - зазначає Los Angeles Times.
Суперечка почалася, коли Трамп відмовив у допомозі, закликаючи нового президента України Володимира Зеленського провести розслідування проти Гантера Байдена, сина суперника Трампа на майбутніх виборах президента США Джо Байдена.
Раніше Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів по лінії Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконуючого обов'язки глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили тільки в районі 11 вересня після численних запитів з Конгресу про причини такого рішення.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.