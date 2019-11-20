"Ви не слуги народу, ви ганьба народу! Жодна влада нас так не принижувала!" - фермер відчитав депутата СН Кицака і главу Житомирської ОДА Бунечка. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свою незадоволеність проєктом закону фермери заявили під час зустрічі з представниками влади.

"Перед тим, як ухвалювати рішення, в яких ви не розбираєтеся, ми ж бачимо, що приходять на токшоу і таку маячню несуть, що слухати неможливо. І ви подивіться, який зал хоче вам це все сказати. Якщо ви не розбираєтеся, прийдіть просто і запитайте. Вам у всіх мережах писали аграрії, і просили не голосувати. Було таке? Вас просив Ружинський район, Андрушівський, Бердичівський. А ви натиснули кнопку, ви ганебно її натиснули, вам ніколи цього не забудуть. Там ні слова про фермера немає. Фермер не може сьогодні купувати. Навіть, якщо він їздить на хорошій машині, і та в кредит. Ну не може він сьогодні купувати. Ви не порівнюйте сьогодні фермера і того фермера, у якого 300 тис. землі і сидить в Києві", - заявив один з аграріїв.

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Фермер: Неделю назад Вы нам сказали, что не будете поддерживать. Ну как сегодня так нагло можно было прийти и нас сегодня обмануть , прийти сегодня и оправдываться, что земля и квартира.

Чиновники: я сказал, что между первым и вторым чтением будут собраны общие собрания, мы внесем абсолютно правки, которые отрегулируют закон и только тогда…

Фермер: вы смотрите, очень логично и очень все правильно сделали. Вы сами сказали, с геокадастром – катастрофа. Нам ликвидировали спецрежим ПДВ. В это знаете? Сегодня цены, то что вчера стоило 6 тыс. – сегодня стоит 4 тыс. Ориентировочно на 30-35%, до 40% упала цена. Вчера то, стоил большой рогатый скот 47 тыс, сегодня за 37 тыс. нельзя продать, нужно на колени становиться. Вы ставите, что человек хочет продать, а украинец может купить? Кто его будет покупать? Что вы нам рассказываете, что арендатор хочет продать. Запомните эти слова: мне все равно, что будут за мной следить СБУ и любые департаменты, пусть следят. Но меня совесть не будет мучить в старости, что я не отстаивал этот вопрос, что вы его может и примете. Сегодня парикмахеры, кулинары, вообще черт знает кто принимают национальный закон. Вы далеко от слуг народа, вы - позор народа. Просто очень неприятно. Сегодня арендатор дает мешок картошки, как вам не стыдно? Вы сегодня поедьте в деревни. Перед этим власть до вас рассказывала о добавленной стоимости, мы влезли в кредиты, сидим в них до 2025, до 2027 года в кредитах, потому что мы строили фермы, мы покупали скот, а теперь вы сказали, что мы самое ненужное, что есть в деревне. Да как вам не стыдно? Я сегодня как смотрю ток-шоу, сидят на ток-шоу кулинары, повара, те, кто с проститутками общаются и сегодня они рассказывают, что арендатор хочет продать. Сегодня Максим Игоревич сказал, что сегодня приехали даже те заклятые враги, которые за кусок земли ссорились. Сегодня объединились подали руку друг другу, знаете для чего? Чтобы выжить. Я как поступал в институт, то ребята со старших курсов мне сказали, если такому-то преподавателю сдашь экзамен, то считай, институт закончил. Мы вчера как приветствовали друг друга, то знаете какой был лозунг? Если переживем эту власть, то будем жить. Вам приятно сегодня такие вещи слышать? … Мы просто используем шанс донести до депутата, что гадкое решение приняли. Вчера кто вообще видел, что президент поздравил нас по телевизору? Кто-то видел? Сегодня вы рассказываете, что мы локомотив. Кто же топчется по локомотиву? Сегодня приглашаю, губернатор, Вас приглашаю, я второе хозяйство в районе, у которого более 450 голов скота. Я набрался кредитов, у меня в залоге все, что можно внести под залог. Я сегодня построил новую ферму, буквально на День сельхоз работника открыл, у меня кредитов 10 миллионов. Какой рынок земли?! Какой аукцион? Куда я пойду? Мы же вчера констатировали факт, что в МКП вливали миллиарды государственных средств и вы меня с ними сегодня на аукцион? Ну какой аукцион? Ну что же вы нас за дураков считаете? Если бы мы сегодня прочитали закон, и мы сегодня говорим, мы же не против реформы, уже даже, если вы говорите, что она назрела. Да 70% против! Не 70%, которые поддержали Зеленского, а 70% от общего количества Украины. Люди боятся, что завтра останутся без куска хлеба. Вы сегодня говорите, что аренда подымится в несколько раз? А наш пенсионер может сегодня покупать дорогую продукцию? Если подымится аренда, то подымится стоимость товара. Люди покупают по 300-400 г сала, позор, не килограмм! И вы сегодня говорите о земельной реформе? Там ни одного слова о нас нет. Какие аукционы? Это позор, понимаете, просто позор, что вы сегодня такое делаете. Если вы просто не разбираетесь, придите и скажите: "Ребята вы объясните это, это и это". И мы бы вам объяснили. А вы нам пообещали, что не будете голосовать и так подло пошли и нажали ту кнопку. Позор! О каком вы нам Ленине сегодня рассказываете, о каком коммунизме? Позор! … Я просто Вас всех четырех приглашаю, приедьте к нам в хозяйство, мы вам покажем. Не мешок картошки, которым вы нас позорите на всю страну. А мы вам покажем, чем ми живем, что мы строим. Мы откроем вам, какие у нас у каждого кредиты. Кто-то промониторил, сколько сегодня у арендатора кредитов? Кто-то сделал такое? Какую кредитную нагрузку сегодня имеет каждый. Мы покупали эти дорогие кейсы, покупали в кредит, чтобы человека посадить в комфортные условия, потому что некому пахать. Европа сделала все очень хорошо. Европа сказала: "давайте лес, давайте землю, давайте свою рабочую силу, а вы держите квоты. Дайте нам либеральный рынок, а вы держите квоты".

Перед тем, как принимать решения, в которых вы не разбираетесь, мы же видим, что приходят на ток-шоу и такой бред несут, что слушать невозможно. И вы посмотрите, какой зал хочет вам это все сказать. Если вы не разбираетесь, придите просто и спросите. Вам во всех сетях писали аграрии, и просили не голосовать. Было такое? Вас просил Ружинский район, Андрушевский, Бердичевский. А вы нажали кнопку, вы позорно ее нажали, вам никогда этого не забудут. Там ни слова о фермере нет. Фермер не может сегодня покупать. Даже, если он ездит на хорошей машине, и та в кредит. Ну не может он сегодня покупать. Вы не сравнивайте сегодня фермера и того фермера, у которого 300 тыс. земли и сидит в Киеве. Вы берите за основу того фермера, который сейчас живет, который сегодня красит школу, белит садик, отапливает медпункт, и к которому каждый день идут на работу от 60 до 100 людей. И им нужно заплатить зарплату. Ты каждый день приходишь и тебе рассказывают об инфарктах, об инсультах, о химиотерапии, и тебе все это нужно выдержать. Никого не интересует, что у тебя есть на кусок хлеба. А человеку помоги. Потому что ты живешь с ней в селе, я у себя в селе каждый дом знаю, могу рассказать какие в каждом доме проблемы. И вы сегодня нас позорите на весь мир, что фермер за мешок лука арендует земельный участок. Где вы такое видели, где вы такое слышали? Вы приедьте и посмотрите, чем живет фермер. Я еще раз приглашаю губернатора сегодня приехать и потом давайте соберемся в этом зале. И если подтвердите, что мы за мешок лука сегодня арендуем земельные участки, то я стану уже на одно колено и скажу "Извините, ребята за то, что я такой засранец", хорошо?

Сегодня так ни одна власть нас не унижала, как унизили вы нас. Ни одна так не унижала! Ни одна! Какой бы тот Порошенко не был, как бы мы его не любили, как бы та война нас не достала, но у нас были дотации, мы их использовали. А сегодня вы ликвидировали даже то, что есть. Я вам объясняю, что нас все время привязывали, что мы должны делать добавленную стоимость, мы как последние лохи повелись. Мы набрались кредитов, строили ферму, скупили скот, скупили технику, а теперь нам говорят: "Нате вам рынок земли". Какой рынок земли? Дайте хоть закрою, чтобы из дому не выселили. У меня все под залогом, вы понимаете или нет? Вы мне сегодня рассказываете о либеральном рынке земли. Вы поедьте по селам, сегодня в каждом селе люди в кредитах сидят. И вы нас в рынок запихиваете? В какой рынок вы нас запихиваете? Вы нас спросили, способны ли мы покупать? Да, есть люди, которые продать. Особенно те, кто не заработали этот пай, а те кто унаследовал где-то там. Те хотят продать. Потому что женщина в селе, которая его действительно заработала говорит: "Боже, что же это происходит?". Это те 72%, которые против продажи земли, потому что они боятся, что завтра уже дом будет не их. Так Украина состоит. Если посмотреть, вот село, а все вокруг земля. И вы ее сегодня хотите выставить оптом за 20 тыс. Вставайте, ребята, у кого есть 20 тыс., кто может купить в рамках Украины. Не в рамках села, а в рамках Украины. Президент не случайно заявил, что идет на один срок. Потому что два срока, это уже не знаю как себя нужно не любить.

Не было бы сегодня то, что есть – вам бы аплодировали стоя, если бы вы действительно не поддержали то, что сегодня выставили на продажу. Вы выставили цинично, нагло, не по-человечески, я даже не хочу называть то слово, о котором думаю, из-за уважения к Людмиле Викторовне, губернатору и Максиму Юрьевичу. Я не могу назвать этого слова. И тот позор, который вам еще возле Верховной Рады не раз устроим, и тот позор, что вы будете ходить по Бердичеву и все вам будут рассказывать, что мы сегодня лишились куска хлеба, это будет о вас. Ни одна власть себе не позволяла того, что позволили вы. Это просто позор! Мне даже неприятно, что я сегодня такие вещи, народному депутату, который шел под названием "Слуга народа", а я сегодня говорю, что вы позор народа. Потому что я не могу, тут никто не может покупать эту землю. Нет у нас таких денег, ну нет. А о тех позорных 4 миллиардах, о которых нам говорят, вы отдайте детям на больницы. Пусть каждый вечер мы не смотрим по телевизору, что сегодня онкобольные дети, и те родители 60-70 тыс. евро не могут найти. Вас не щемит? Вы мне скажите, кто вам разрешил за тот метр, за который атошники стоят по 3-4 года, контуженные поприходили, вы сегодня выставили на продажу. Кто вам разрешил? У меня сегодня в хозяйстве официальных работников 60 человек, я не знаю, что им говорить. Я сегодня начал строительство свинарника и часть людей отправил в отпуск, говорю "идите, ребята, потому что я не знаю, что меня ждет". О каком свинарнике сегодня можно говорить? Я не боюсь своих слов, я за них полностью отвечаю. Приглашаю вас сегодня, даже знаете, как можете сделать, в любой удобный вам момент, чтобы я даже не знал, что вы должны приехать. Я под вас подстроюсь. За полчаса до этого наберите, чтобы я просто приехал. Я вас проведу, я вам покажу, я вам покажу финансовые документы. А вы мне после этого скажете, можем ли мы сегодня покупать землю. И пойдете в Верховную Раду и своим "слугам" расскажете, может ли сегодня украинский фермер то, что сегодня вы рассказываете о рынке земли сегодня.