У Києві зіткнулися легковик і мікроавтобус: 2 людини загинули, ще 11 - постраждали

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"19 листопада о 23:55 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вул. Зодчих, 30, що у Святошинському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники встановили, що ДТП сталася за участю автомобіля Toyota RAV4 і мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Унаслідок зіткнення водій і пасажир легкового автомобіля загинули на місці, 11 пасажирів мікроавтобуса були травмовані.

Наразі обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.

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