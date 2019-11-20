Понад половина українців проти легалізації азартних ігор, - дані опитування

Як передає Цензор.НЕТ, такі результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Лише 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без будь-яких обмежень, 27% - підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу, водночас майже 60% не підтримують легалізацію за жодних умов.

25% опитаних вважають себе азартними людьми. Натомість більшість (73%) азартними себе не вважають. Більш азартними є чоловіки, молодь, люди з вищими статками.

За даними соцопитування, майже половина опитаних вважають, що в Україні мають бути дозволені лотереї, чверть - ставки в букмекерських конторах і казино (до того ж ставлення до легалізації казино покращилося). Найгірше ставляться до легалізації інтернет-казино (12%), ігрових автоматів (12%), гри в карти на гроші (11%).

Більшість опитаних (84%) не грали особисто в будь-які азартні ігри на гроші за останні п'ять років, водночас 3% опитаних грали часто, 9% - кілька разів, 3% - один раз.

Дослідження проводилося 27-30 вересня 2019 року. Було опитано громадян України віком від 18 років і старше методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Як повідомлялося, експерт Українського інституту майбутнього Олександр Чебаненко заявив, що урядовий законопроєкт №2285 "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор" створює умови для стимулювання розвитку високоризикових азартних ігор - таких як букмекерство та онлайн-бетінг.