Я би пішла в атаку. Але цього не зроблять, оскільки попереду "Нормандія", а там треба розмовляти і всі мають бути "френдлі", - Зеркаль про заяву Путіна щодо газу

Таку думку вона озвучила в програмі "Он воно як" і пояснила: "Я вважаю, що існує потреба у поліпшенні нашої комунікації. В тому, яка буде реакція на якісь події, наприклад, в питанні з тим же газом", передає Цензор.НЕТ.

"Що означає для нас цей контракт? Що ми будемо робити, якщо його не буде? Як ми будемо реагувати на комунікацію, яку веде "Газпром" і Путін, який сказав у Бразилії, що українці взагалі не беруть газ по реверсу, а беруть наш газ і видають це все за реверс, не роблять нічого, щоб укласти контракт і взагалі створюють додаткові перешкоди для будь-яких комунікацій", – пригадала Зеркаль.

За її словами, Україна мала б офіційно відреагувати на це, але вона ще цього не зробила.

"Ми маємо вирішити, як ми реагуємо і на якому рівні ми реагуємо. Бо ч им ближче до 1 січня, тим вищий буде градус. Погода буде ставати все холоднішою, а градус пропаганди і комунікація з російського боку буде зростати. Бо криза ж, треба українців примусити простити 3 мільярди. А без цього буде криза в Європі і всі замерзнуть. Хоча не замерзнуть, тому що російського газу в сховищах Європи більш ніж достатньо і вони будуть продавати його дорожче, ніж зараз, і тому їм ця криза потрібна", – пояснила заступниця голови МЗС.

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Зазначимо, 1 січня 2020 року в України закінчується чинний контракт з Росією на транзит газу через українську територію.

На запитання журналіста, хто має готувати відповідь Путіну і вирішувати, чи потрібна вона взагалі, Зеркаль відповіла: "Зазвичай, раніше, це відбувалось в комунікації між нашими пресслужбами. А зараз не знаю як". Окрім цього, вона сумнівається в тому, що Офіс Президента відповість на заяву Путіна.

Також додала: "В мене є особиста думка з цього запитання, яка, гадаю, не є у привілеї зараз".

"Тому що я би пішла в атаку і відразу підняла на декілька градусів дискусію вгору. Зважаючи на наближення 1 січня. Але я не думаю, що зараз це буде зроблено, оскільки попереду Нормандія, а там треба розмовляти і всі мають бути "френдлі". Тому я кажу, що моя думка зараз не на часі", – наголосила вона.