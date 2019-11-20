Розрахунковий час прибуття в порт Очаків катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" 15:00, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"За даними джерел "Цензор.НЕТ", станом на 9.00 загін українських кораблів "Гайдамака", "Сапфір", "Титан", які буксирують звільнені з РФ катери "Бердянськ", "Нікополь", буксир "Яни Капу", увійшов у територіальні води України і пройшов маяк острова Тендра. Загін рухається зі швидкістю 6 вузлів. Російські бойові кораблі, що супроводжували наш загін, повернули на свої бази", - написав він.
"Розрахунковий час прибуття українських кораблів в порт Очаків - 15.00", - повідомив Бутусов.
Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.