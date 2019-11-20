Атестація прокурорів зупинила не лише розслідування справ Майдану, але і всю роботу ГПУ, - Горбатюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, перспективи розслідування справ Майдану в поганому стані.

"По-перше, атестація зупинила не лише розслідування справ Майдану, а й усю роботу Генеральної прокуратури. Генеральний прокурор визначив, що важливішим є знання напам’ять законодавства, а не результати роботи прокурорів та якісне виконання ними своїх обов’язків", - вважає Горбатюк.

Він зазначає, що не можна сказати, що всі слідчі і прокурори нічого не роблять, утім, ті, хто совісно ставляться до своєї роботи і продовжують якісно її виконувати, – у завідомо нерівних умовах з тими, хто на неї плює і вчить тести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбатюк може очолити підрозділ ДБР з розслідування справ Майдану, - Труба

"Фактично ця атестація не має нічого спільного із визначенням професійної компетентності. Знати закони напам’ять – абсолютно не дорівнює вмінню їх застосовувати, збирати докази, допитувати, складати процесуальні документи тощо. Таке реформування – це показуха та обман суспільства, що триває вже чотири чи п`ять років у багатьох державних органах", - наголосив Горбатюк.

Горбатюк заявив, що обман полягає в тому, що всім кажуть: ми зараз визначимо, чи знають вони закони, проведемо з ними співбесіди, і все зміниться.

"Нічого не зміниться! Суспільство незадоволене (і правильно) роботою прокуратури, яка має дуже низький рівень довіри. Але відновити її можна, якщо притягати до відповідальності прокурорів за конкретні порушення вимог законодавства. І звільняти за це", - вважає Горбатюк.

Читайте: Горбатюк подав позов на Рябошапку за своє незаконне звільнення

Нагадаємо, 19 вересня український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про першочергові заходи щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб.

23 вересня закон підписав президент Зеленський.

Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 % прокурорів.

Також журналістка Ірина Ромалійська повідомила, що для того, щоб пройти переатестацію, прокурори мають написати заяву, що суперечить духу закону. Близько 200 співробітників ГПУ із 1300 відмовилися це робити і будуть звільнені.