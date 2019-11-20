Верховний Суд визнав реадмісію Саакашвілі в Польщу законною

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Верховного Суду.

"Позивач просив визнати незаконними дії цих органів влади від 12 лютого 2018 року щодо виконання рішення компетентного органу про повернення позивача до країни попереднього перебування. Верховний Суд залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій, якими М. Саакашвілі відмовлено у позовних вимогах", - йдеться в повідомленні.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

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Рішення було ухвалено під час судового засідання 19 листопада 2019 року, повний текст постанови буде підготовлений протягом п'яти днів.

Нагадаємо, 26 липня Президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив громадянства України екс-президента Грузії, екс-голову Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі. Пізніше нардеп і позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про те, що Генеральна прокуратура Грузії передала Україні факти, які не були відомі їй під час надання Міхеілу Саакашвілі українського громадянства. 10 вересня політик перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, які прорвали кордон.

12 лютого 2018 року політик був затриманий людьми в камуфляжній формі в одному із закладів Києва. Пізніше спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі повернули в країну попереднього перебування (до Польщі - Ред.), під час його затримання в Києві українські прикордонники були змушені захищатися і застосувати силову підтримку.

Як раніше заявляли в Міністерстві юстиції Грузії та Головній прокуратурі, запит про екстрадицію М.Саакашвілі направляли українській стороні кілька разів.

У Грузії щодо М.Саакашвілі порушено кілька кримінальних справ. На початку січня Тбіліський міський суд в одній зі справ заочно засудив М.Саакашвілі до трьох років позбавлення свободи.