Адміністрація морпортів України вимагатиме від РФ понад 1,24 млрд грн компенсації за втрачене майно внаслідок окупації Криму

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в адміністрації.

"Вартість державного майна, яке було закріплене за філіями АМПУ та незаконно привласнене самопроголошеною владою Криму, сягає понад 1,24 млрд грн", - наголосили в АМПУ.

Раніше АМПУ надала вичерпну інформацію про власні активи на півострові Міністерству юстиції України, яке подавало загальний позов до Європейського суду з прав людини.

"Цього разу ми використовуємо положення Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій. Перший крок - це направлення вимог щодо компенсації збитків безпосередньо уряду РФ. Якщо протягом півроку ми не отримаємо відповіді, ця справа перейде на розгляд до міжнародного арбітражу", - наголосив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Відповідне письмове повідомлення до уряду РФ з вимогою врегулювати спір щодо відшкодування інвестиційних втрат у зв'язку з експропріацією активів АМПУ на тимчасово окупованій території Криму відповідно до угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, яка діє від 1998 року, АМПУ планує надіслати до кінця 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські порти на Азовському морі за час агресії РФ недоотримали близько 6 млрд грн доходу, - глава АМПУ Вецкаганс

Інтереси АМПУ в спорі з Росією представлятиме юридична компанія Covington & Burling LLP, яка має досвід захисту інтересів суб'єктів господарювання в міжнародних публічно-правових арбітражних інститутах.

"Наголошуємо, що та обставина, що ДП "АМПУ" позивається стосовно тимчасово непідконтрольних активів на території півострова, жодним чином не означає, що підприємство погоджується з існуванням будь-яких правових підстав для окупації та анексії Криму, який залишається територією України", - зазначили на підприємстві.

Як повідомлялося, 16 березня 2014 року було проведено референдум, що суперечив українській Конституції, про приєднання Криму до Росії, на підставі результатів якого 17 березня в односторонньому порядку було проголошено незалежну "Республіку Крим", що 18 березня підписала з Росією договір про входження до складу РФ.

Трохи згодом Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із засудженням дій Росії щодо приєднання Криму, ООН визнала незаконність кримського референдуму і заявила про утиск кримських татар та українців на півострові.

Генасамблея ООН 27 березня 2014 року більшістю голосів підтримала резолюцію щодо територіальної цілісності України. За ухвалення документа на засіданні Генасамблеї проголосували 100 держав, проти - 11, утрималося - 58.