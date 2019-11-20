Столтенберг: Ми ніколи не допустимо, щоб "кримський сценарій" повторився в будь-якій країні НАТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генсек організації Єнс Столтенберг в інтерв'ю, опублікованому в середу в іспанській газеті "Паїс".

"Ми розмістили бойові підрозділи на наших кордонах для того, щоб чітко продемонструвати, без жодного сумніву або ризику непорозуміння, що ми ніколи не допустимо, щоб Крим повторився в будь-якій країні НАТО. Це ясний сигнал. Якщо на якого-небудь члена НАТО буде вчинено напад, відповість весь альянс", - сказав він.

На думку Столтенберга, в рамках НАТО необхідна співпраця як на європейському, так і на трансатлантичному рівні.

"Ми не можемо вибирати між трансатлантичною єдністю і європейською єдністю, ми потребуємо обох. Будь-яка спроба дистанціювати Європу від Північної Америки не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу", - сказав генсек НАТО.

"ЄС - це потужний інструмент для встановлення миру, стабільності і процвітання. Але ЄС не здатний замінити НАТО", - вважає він.

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"Я хотів би звернути увагу тих, хто висловлює скептицизм з приводу майбутнього НАТО, наприклад, президента Франції Емманюеля Макрона, що НАТО проявляє гнучкість і життєздатність, альянс важливий для нашої безпеки. ЄС важливий, але він не може захистити Європу", - зазначив Столтенберг.

"НАТО продовжує жити і зберігає мир протягом 70 років, і ми продовжимо в такому ж дусі протягом багатьох десятиліть вперед", - резюмував він.