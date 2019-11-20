Українська фармацевтика найближчими роками буде привабливою для інвесторів, - Fitch

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання mind.ua із посиланням на аналітичні звіти компанії Fitch Solutions.

"Темпи зростання фармринку в Україні істотно випереджають середньоєвропейські. За прогнозами Fitch Solutions, продажі фармацевтичної продукції у 2019 році в цілому по Європі зростуть на 1,8%, до $367,3 млрд. Аналогічний показник для України – зростання на 9,5%, до $3,4 млрд. Як очікують аналітики, такий відрив у найближчі роки збережеться: до 2023 року фармацевтичні продажі в Європі виростуть на 21,6%, до $438,6 млрд, тоді як в Україні – на 36,4%, до $4,26 млрд млрд", - пише видання.

Автори статті зазначають, що Fitch Solutions зараховує Україну до категорії high-reward markets, тобто ринків з високим потенціалом. Одним із ключових чинників зростання української фарми аналітики вбачають розширення доступу населення до медицини за рахунок медичної реформи, зокрема програм державної компенсації вартості ліків на кшталт уже чинної програми "Доступні ліки".

"Український фармацевтичний ринок – висококонкурентний, ринкові частки розподілені серед групи мультинаціональних та місцевих компаній. Ринок відносно сегментований, з низькими бар'єрами для входу", – наводиться в статті цитата зі звіту Fitch.

Дослідники прогнозують, що медична реформа здійснюватиме найбільший вплив на сегмент генеричних препаратів. Це авторизовані копії ліків, термін дії патентів на які закінчився. За прогнозами Fitch Solutions, український ринок генериків до 2028 року зросте з нинішніх $1,1 млрд до $1,8 млрд.

"Для українських фармацевтичних компаній звіт Fitch Solutions – це хороші новини. Вітчизняна фарма орієнтована саме на той сегмент, де очікується найбільше зростання – доступні генеричні препарати. Бізнес уже готується до ривка, зокрема, залучає кошти від міжнародних та внутрішніх інвесторів", - пише mind.ua.

Як приклад журналісти наводять фармацевтичну компанію "Дарниця", яка нинішнього року розпочала пошук стратегічних партнерів за кордоном і в Україні.

Як повідомлялося, середньорічний темп зростання аптечного ринку ліків в Україні за останні три роки становить 11%. Розширилася і географія експорту українських препаратів: якщо в 2017 році вони поставлялися до 50 країн світу, то в 2018-му - вже до 61 країни.

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