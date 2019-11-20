Богдан дає вказівку Трубі зупинити обшуки: "Поки є МВФ, не чіпати "Приватбанк" і НБУ. - Хто написав? - БАЙ". АУДIО

Це випливає із запису розмови двох людей із голосами, як у директора ДБР Романа Труби та начальника його патронатної служби Олександра Удовиченка, опублікованій на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.
За словами автора публікації, ця розмова відбулася 13 вересня 2019 року.
Зазначається, що спочатку Труба нібито отримує від "Руслана" (ймовірно генпрокурора Руслана Рябошапки. - Ред.) інформацію про необхідність зупинити обшуки в Дніпровській міськраді. Після цього Удовиченко набирає слідчого і перепитує, чи не проводяться чи обшуки.
Потім Трубі на телефон приходить повідомлення.
Труба: Ну, що я казав. Поки є МВФ, не чіпати "Приватбанк" і НБУ.
Удовиченко: Це хто написав?
Труба: Б.А.Й. (Богдан Андрій Йосипович. - Ред.).