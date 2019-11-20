Рада з питань свободи слова при президенті засудила тиск на "Схеми" і закликала Портнова не користуватися журналістським посвідченням

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це йдеться в заяві Ради.

Представники Ради також закликали Портнова не користуватися журналістським посвідченням, адже він не є журналістом.

"Оприлюднення персональних даних співробітників медіа ставить під загрозу їхнє життя і здоров’я, а погрози і тиск мають очевидні ознаки перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Журналістами, особливо розслідувачами, рухає суспільний інтерес, і публічні особи мають усвідомлювати і поважати право працівників ЗМІ зосереджуватися на темах можливого зловживання посадовцями владою внаслідок їхніх непублічних контактів із політиками, експолітиками чи бізнесменами.Також ми закликаємо Андрія Портнова не використовувати журналістське посвідчення та не наполягати на захисті його журналістських прав. Насамперед пан Портнов є політиком та фаховим юристом і може у законний спосіб захищати себе, якщо вважає, що його права порушені", - йдеться в тексті заяви.

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Нагадаємо, ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував скан "редакційного завдання", виданого йому 112 каналом.

1 листопада Портнов опублікував у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.



У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.



"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", – йдеться в заяві команди.

У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

"Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних", – написав він.

На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.