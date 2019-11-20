Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.11.19 12:40

"Ще рано говорити, бо дуже часто стикаємося з фейками", - Разумков про наслідки для нардепа від СН Іванісова

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що незабаром буде дана відповідна оцінка щодо народного депутата від "Слуги народу" Романа Іванісова, про якого з'явилася інформація, що він у 1996 році був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

"Ще рано говорити, бо дуже часто стикаємося з фейками", - Разумков про наслідки для нардепа від СН Іванісова

Про це Разумков заявив під час візиту в Дніпро, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Наше місто".

"Я бачив заяву Арахамії щодо того, що, якщо інформація буде підтверджена, буде збиратися фракція і вирішувати це питання. Тут є і юридичний аспект. Але ще рано говорити, бо дуже часто стикаємося з фейками. Також є і моральний аспект. Тому що з точки зору закону там менше питання, ніж щодо принципів, з якими "Слуга народу" йшла в парламент", - сказав він.

Нагадаємо, днями екснардеп Ігор Мосійчук опублікував у своєму Telegram-каналі інформацію, що "Слуга народу" Роман Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Іванісов сидів у в'язниці за зґвалтування, але судимість знято і його долю має вирішити фракція

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є помилковою.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100