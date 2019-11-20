"Ще рано говорити, бо дуже часто стикаємося з фейками", - Разумков про наслідки для нардепа від СН Іванісова

Про це Разумков заявив під час візиту в Дніпро, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Наше місто".

"Я бачив заяву Арахамії щодо того, що, якщо інформація буде підтверджена, буде збиратися фракція і вирішувати це питання. Тут є і юридичний аспект. Але ще рано говорити, бо дуже часто стикаємося з фейками. Також є і моральний аспект. Тому що з точки зору закону там менше питання, ніж щодо принципів, з якими "Слуга народу" йшла в парламент", - сказав він.

Нагадаємо, днями екснардеп Ігор Мосійчук опублікував у своєму Telegram-каналі інформацію, що "Слуга народу" Роман Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Іванісов сидів у в'язниці за зґвалтування, але судимість знято і його долю має вирішити фракція

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є помилковою.