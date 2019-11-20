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20.11.19 13:18

Уряд вніс зміни до плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом

Кабінет міністрів вніс зміни до плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Уряд вніс зміни до плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом

Про це повідомляє пресслужба українського уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою вніс зміни до Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Оновлений план враховує поглиблення двосторонніх відносин Україна – ЄС та низку ухвалених двосторонніми органами асоціації рішень за останні роки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оновлений документ актуалізує, доповнює і погоджує завдання з правом ЄС, яке динамічно розвивається.

Так, оновлені завдання ставляться до таких сфер: митна і фінансова політика, оподаткування, підприємництво, фінансові послуги і конкуренція; юстиція, соціальні та гуманітарні питання; транспорт; енергетика та енергоефективність; цифрова сфера, наука, технології та інновації; природокористування та інші.

Очікується, що рішення уряду дозволяє прискорити рух України в ЄС, а паралельно зробити такий рух більш прозорим.

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