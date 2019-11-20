Януковича я перестав підтримувати як політика в 2010, коли вийшов із "Партії регіонів", - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "УП".

"Я ще в 2010 році вийшов з Партії регіонів. У мене було розчарування в тих процесах, які почали відбуватися. Тобто задекларована позиція і те, що відбувалося з командою, яка докладала зусилля в ті часи, коли Партія регіонів… Зараз не про Януковича, а про Партію регіонів, яка пройшла усі вибори, багато з них було в опозиції, а після цього вони стали непотрібні та були викинуті на смітник. Там були достойні люди. Були фахівці, які чомусь в один момент стали непотрібні після того, як політична сила прийшла до влади. Це неправильно, це призводить до катастрофічних процесів як внутрішніх, так і зовнішніх. І це призвело до, мабуть, тих результатів, які ми побачили", - заявив Разумков.

За його словами, Януковича підтримувати як політика він перестав, коли вийшов з "Партії регіонів": "Якби я підтримував, то я б залишився в тій політичній силі".

Разумков зазначив, що до 2010 року підтримував "Партію регіонів" і Януковича. Він каже, що в той час в партії було багато ідей, багато людей, які заслуговували на повагу.

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Він розповів, що тоді ключову роль для нього зіграв "внутрішній протест", тому що в Києві населення розділилося на тих, хто підтримував Віктора Ющенка і на "ізгоїв". Спікер додав, що не підтримував Ющенка і на виборах голосував за Януковича.

Глава ВР зазначив, що йому "смішно", коли про нього говорять, що в 2006 році він був "головним технологом "Партії регіонів":"Мені було 22 роки і я точно не міг бути головним технологом".

Водночас, Разумков додав, що підтримував Євромайдан, тому що почали "відбуватися речі, яких не мало бути в європейській державі".

До цього Разумков один раз брав участь у місцевих виборах від партії.

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