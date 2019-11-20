"У гібридній війні неможлива перемога старого типу - підняти прапор над штабом ворога", - заступниця голови Міноборони Фролова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла в інтерв'ю Радіо "Свобода" заступниця голови Міноборони Аліна Фролова.

" Дуже важливо чітко розуміти, що армія є поза політикою. Президент і парламент займаються політикою, а у Збройних сил є постійне чітке завдання – обороняти країну і народ. І ця місія не залежить від змін політичних еліт.

Окрім цього, важливо зрозуміти, що у гібридній війні неможлива перемога старого типу – підняти прапор над штабом ворога. У гібридній війні перемога теж гібридна. І вона, найперше, полягає у внутрішньому зміцненні, консолідації і розвиткові, у чіткому розумінні мети і шляхів її досягнення", - сказала вона.

Також Фролова зазначила, що тепер війна найперше ведеться в інформаційному просторі. Військова доктрина Росії, так звана доктрина Герасимова, чітко зазначає, що 3/4 це інформаційний компонет або економічний вплив, і лише 1/4 – це застосування фізичної сили".

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"Наш ворог сприймає інформаційне поле, як поле битви. Тому, якщо ми кажемо про оборону держави, то ми повинні мати змогу захистити країну в інформаційному просторі і протидіяти інформаційним впливам. Тепер фізичне застосування сили іде разом із інформаційною складовою, яка підсилює цю спробу фізичного впливу.

Наприклад, якщо раніше більшість людей могли ніколи не дізнатися про якийсь терористичний акт, що відбувся десь далеко, то тепер про це знають усі і реагують на це. Це вносить дисонанс у життя людей.

А це означає, що зараз загибель однієї людини може вплинути на весь світ, якщо вона подана інформаційно дуже сильно. Тому, ті, хто хоче дестабілізувати ситуацію у світі, це використовують.

Отже, Міністерство оборони повинно мати спроможності для захисту своїх територій інформаційно.

Ми вже бачили, що перед тим, як окупувати Крим і частину Донбасу, Росія спочатку інформаційно "захопила" ці території. Ми тепер чітко розуміємо, що тоді людей готували до вторгнення, а зараз – доступ інформації на окуповані території ретельно блокується", - сказала вона.

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Фролова також додала, що "гібридна протидія - незважаючи на те, що ми все вже якийсь період це намагаємося робити - це абсолютно нова складова безпеки для всіх країн. Зараз всі країни - і європейські, і США - намагаються вибудувати концепції цієї протидії. Усталеної практики немає ".