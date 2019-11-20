Російські тюремні лікарі заявили, що причина моїх хвороб - це низька стресостійкість! Нічого, протримаюся, - політв'язень Шумков написав листа. ДОКУМЕНТ

Тітка ув'язненого українця Людмила Шумкова оприлюднила лист у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На зустрічі з консулом, крім начальника колонії, був також відповідальний по медичній частині Тверського УФСВП. Останній сказав, що причина моїх хвороб - це низька стресостійкість! Хотів би подивитися на їхню стійкість на 3 році перебування у в'язниці в чужій країні, куди їх помістять за їхні переконання. Нічого, дай Бог, протримаюся тут цей рік, головне щоб влада не здавала інтереси країни. Розумію, що той, хто 30 років тому в ці дні збирався вбивати німців за їхнє природне бажання возз'єднатися і стати одним народом, зараз - шантажує нашу країну, бажаючи поширення впливу своєї диявольської імперії. Сподіваюся повернутися через рік живим додому, і зробити все можливе для поновлення України", - цитує Шумкова лист племінника.

Вона зазначила, що лист датований 16 листопада. Шумков повідомив також, що вже 2 доби перебуває в ШІЗО, яке призначили за відмову прибирати в прогулянковому дворі.

Читайте також: Українського політв'язня Шумкова помістили в ШІЗО за скаргу до суду на незаконне тривале тримання в ізоляторі, - тітка в'язня





Нагадаємо, українського в'язня Олександра Шумкова засудили до чотирьох років колонії загального режиму за участь у "Правому секторі" у грудні 2018 року. Шумкова визнали винним в "участі в діяльності екстремістської організації". Сам українець свою провину заперечував.

Шумков служив за контрактом в Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. Він не повернувся після служби додому 17 серпня 2017 року.

Шумков каже, що його викрали, а російський кордон він перетнув проти своєї волі непритомним за допомогою співробітників ФСБ. Матері ув'язненого надійшов лист від Слідчого комітету РФ та ФСБ, в якому було сказано, що її сину оголошено підозру "за участь в екстремістських організаціях". Під час Революції Гідності та після цього хлопець перебував у лавах "Правого сектору" та охороняв тодішнього лідера організації Дмитра Яроша.