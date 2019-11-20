Розмінування на ділянці розведення сил Петрівське-Богданівка завершилося, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомив начальник пресцентру ОКП ОС Андрій Агєєв.

"Сьогодні о 12:00 завершився етап розмінування на ділянці розведення №3 (в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське. - Ред.)", - сказав Агєєв.

За його словами, сьогодні з 12:00 було проінформовано через МЗС в ОБСЄ про те, що "ми завершили розмінування ділянки".

"У ОБСЄ є доба на верифікацію. Хоча вони щодня, постійно моніторять виконання зазначених робіт", - розповів Агєєв.

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Як повідомлялося, бойовики здійснюють провокації щодо зриву процесу розведення сил і засобів поблизу ділянки розведення №3 - Богданівка і Петрівське.