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20.11.19 14:01

Розмінування на ділянці розведення сил Петрівське-Богданівка завершилося, - штаб ОС

У середу, 20 листопада, завершився процес розмінування в районі Богданівки і Петрівського Донецької області.

Розмінування на ділянці розведення сил Петрівське-Богданівка завершилося, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомив начальник пресцентру ОКП ОС Андрій Агєєв.

"Сьогодні о 12:00 завершився етап розмінування на ділянці розведення №3 (в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське. - Ред.)", - сказав Агєєв.

За його словами, сьогодні з 12:00 було проінформовано через МЗС в ОБСЄ про те, що "ми завершили розмінування ділянки".

"У ОБСЄ є доба на верифікацію. Хоча вони щодня, постійно моніторять виконання зазначених робіт", - розповів Агєєв.

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Як повідомлялося, бойовики здійснюють провокації щодо зриву процесу розведення сил і засобів поблизу ділянки розведення №3 - Богданівка і Петрівське.

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