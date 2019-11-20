Навчання "слуг народу" в Трускавці коштувало партії 11,2 млн грн

Про це йдеться у фінансовому звіті СН за третій квартал 2019 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

5,8 млн гривень партія заплатила туристичній фірмі "Бальнео-Тур" за організацію семінару, а 1,9 млн гривень - за проживання в готелі.

За семінар "макро- і мікроекономіка" Київська школа економіки (KSE) отримала від "Слуги народу" 2,1 млн грн. Проїзд "слуг" на поїзді коштував 145 тисяч грн.

Ще 1,2 млн гривень - прибутковий податок, а 80 тисяч гривень - військовий збір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не всі депутати "Слуги народу" розуміють виклики, які перед ними стоять. Мене це лякає, - президент школи економіки Милованов після Трускавця

Нагадаємо, новообрані депутати від партії "Слуга народу" з 29 липня проходили навчання в школі "Зе!Депутата" в готелі Rixos у Трускавці. З 8:30 до 21:30 вони слухали лекції від викладачів Київської школи економіки. У суботу, 3 серпня, з ними провів закриту зустріч президент Володимир Зеленський. На той момент лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков відмовився розкрити вартість тижневого навчання майбутніх депутатів від своєї політичної сили, пославшись на комерційну таємницю.