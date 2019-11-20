Я не той персонаж, який готовий до дружби з РФ, - Зеркаль припускає, що питання про її звільнення порушували б росіяни

Про це дипломатка заявила в програмі "Он воно як", передає Цензор.НЕТ.

"З точки зору "ми будемо дружити з Росією", я не той персонаж, який готовий до дружби. Я все ж таки fighter, я той, хто веде переговори, і той, хто представляє позицію, яка відрізняється від бачення росіян. Росіяни порушуватимуть питання про моє звільнення, я не та людина, з якою вони можуть домовитися", - наголосила Зеркаль.

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Зеркаль відмовилася оцінити, наскільки Офіс Президента готовий "дружити з РФ". Вона зазначила, що протягом останнього місяця була відсторонена від процесів щодо газу, і тому дійшла висновку, що в МЗС їй більше немає чого робити.

Нагадаємо, Олена Зеркаль повідомила, що піде з посади в Міністерстві закордонних справ, імовірно, з наступного тижня.