Жодних відносин із Зеленським у мене немає, але мені здається він симпатичний, - Путін

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Путін сказав на форумі "Росія кличе".

"Які у мене відносини із Зеленським? Жодних. Я його не бачив ніколи, я з ним не знайомий, але телефоном кілька разів розмовляли... Мені здається, що він симпатична людина, щира, на мій погляд, він реально хоче змінити ситуацію на краще, зокрема і на Донбасі", - додав він.

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При цьому Путін наголосив, що не знає, наскільки Зеленський спроможний це зробити. За його словами, позитивні кроки Зеленський зробив, зокрема, це розведення сил і засобів у двох населених пунктах на Донбасі.