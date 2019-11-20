Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.11.19 14:24

Жодних відносин із Зеленським у мене немає, але мені здається він симпатичний, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що у нього немає жодних відносин із президентом України Володимиром Зеленським.

Жодних відносин із Зеленським у мене немає, але мені здається він симпатичний, - Путін

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Путін сказав на форумі "Росія кличе".

"Які у мене відносини із Зеленським? Жодних. Я його не бачив ніколи, я з ним не знайомий, але телефоном кілька разів розмовляли... Мені здається, що він симпатична людина, щира, на мій погляд, він реально хоче змінити ситуацію на краще, зокрема і на Донбасі", - додав він.

Читайте також: Пєсков про можливу особисту зустріч Зеленського і Путіна в Парижі: Програма візиту на стадії опрацювання

При цьому Путін наголосив, що не знає, наскільки Зеленський спроможний це зробити. За його словами, позитивні кроки Зеленський зробив, зокрема, це розведення сил і засобів у двох населених пунктах на Донбасі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100