Труба про дзвінок Ситника у справі "плівок Вовка": "Сказав, що там мої заступники. Може, мав на увазі, щоб їх зараз зах**рити?". АУДІО

Про це свідчить запис розмови двох людей з голосами, як у директора ДБР Романа Труби та начальника його патронатної служби Олександра Удовиченка, опублікований на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

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Удовиченко після розмови Труби із Ситником запитує: На звук потрапили чи на що?

Труба: Не знаю нічого. Він просто зателефонував сказати, що там будуть мої заступники, йдеться про судові рішення, скасування ... Каже, просто оціни правильно всю ситуацію для себе як директор. Може, він мав на увазі, щоб їх зараз зах**рити?

Після перешіптування Удовиченко каже: "Артем наш фактичний союзник, бо думає, що пи*да їм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддю, який дозволив слідчі дії щодо ексглави Окружного суду Вовка, можуть притягнути до відповідальності, - "Слідство.info"

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

До того ж Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунок до обшуків у суді і кримінального переслідування суддів.