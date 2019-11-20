"Ми сказали: дуже переживаємо за Кривий Ріг. Жодних погроз", - нардеп Корявченков прокоментував скандальні аудіозаписи

Як інформує Цензор.НЕТ, про це депутат розповів у коментарі НВ.

Юрій Корявченков підтвердив, що зустріч за участю глави Криворізького главку і депутатів "Слуги народу" відбулася у вересні. "Ми сказали: дуже переживаємо за Кривий Ріг. На нас велика відповідальність. Хочемо, щоб усе було за законом: почалася боротьба з наркоторгівлею, з незаконними ігровими залами, а також з незаконними пунктами прийому металу. Щоб всі правоохоронні органи працювали разом. Ось і все", - заявив Корявченков.

Після оприлюднення аудіозаписів із зустрічі Корявченков сказав, що не обговорював цю ситуацію з президентом Володимиром Зеленським або керівниками фракції "Слуга народу": Давидом Арахамією і його заступником Олександром Корнієнком.

Крім того, депутат зазначив, що не впливав на призначення посадових осіб до правоохоронних органів Кривого Рогу. "Нікого ми не призначали і не затверджували. Ми як депутати не маємо такого права. Кандидатура Лукашова з'явилася по лінії Міністерства внутрішніх справ, а саме обласного начальника УВС (Управління внутрішніх справ в Дніпропетровській обл. - Ред.)", - підкреслив Корявченков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давайте почекаємо: належить ще перевірити справжність аудіозаписів, - Разумков про нібито розмову Корявченкова і нардепів від СН із главою поліції Кривого Рогу

Також депутат прокоментував погрози відкриття кримінальних проваджень проти противників нової влади, які нібито прозвучали на запису. "Ніяких погроз щодо задіяння інших силових органів не було. Я сказав: якщо не буде дій відповідно до закону, то діяти можуть інші органи".

Відповідаючи на запитання, чи можна це розцінювати, як попередження керівництву поліції, Корявченков відповів: "Ні, я нікого не попереджав".

Депутату невідомо, хто міг записати розмову і чому вона з'явилася в мережі через майже два місяці. Він висловив припущення, що суспільство намагаються відвернути від більш істотних подій у країні.

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис розмови чоловіків, які представляються нардепами від СН Юрієм Корявченковим, Володимиром Захарченком, В'ячеславом Медяником з нібито керівниками поліції Кривого Рогу: "Ми в місті Президента. Роби за моєю командою, а ми підтримаємо".