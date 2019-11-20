Кабмін переоголосив конкурс на посаду глави Національного агентства з управління зоною відчуження

Про це сказав журналістам на брифінгу після засідання уряду 20 листопада прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає журналіст Цензор.НЕТ.

"Жодна людина, яка пройшла відбір, нас не влаштувала, - сказав він. - Там, де у нас є сумніви, ми готові почекати. Тут ми ухвалили рішення, щоб не створювати чуток, тому що навколо цього конкурсу було багато маніпуляцій. Щоб оздоровити атмосферу навколо цього конкурсу і щоб більше сильних кандидатів подалося".

Нагадаємо, за інформацією екснардепа, журналіста Сергія Лещенка, лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко домагалася призначення своїх ставлеників на високі посади. Зокрема, претендувала, щоб її чоловік очолив Державне агентство України з управління зоною відчуження.

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