Зеленський: На зустрічі в "нормандському форматі" хотів би обговорити терміни справжнього припинення вогню на Донбасі, а не "фейкового"

Про це Зеленський сказав журналістам у середу в Станиці Луганській, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Друге питання - "фейкове" припинення вогню, "фейкове хлібне перемир'я", таке, знаєте, тимчасове, два-три дні було перемир'я, а потім почали пострілювати, а потім щось серйозне, і починаємо втрачати людей. Тобто серйозне перемир'я, серйозне припинення вогню. Серйозне - це немає ніякого обстрілу, я так це розумію, зі зрозумілими термінами, зобов'язаннями", - сказав він.

Зеленський зауважив, що досі і в Мінську, і на багатьох зустрічах ніхто не говорив про те, а що буде, якщо домовилися про припинення вогню, а вогонь знову почався.

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"Я хотів би теж про це говорити, і мати результат", - підкреслив він.