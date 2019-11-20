Генпрокуратура інвентаризує справи Майдану, жодну з них не буде втрачено, - Рябошапка

Про це генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив на брифінгу стосовно припинення функції досудового розслідування органами прокуратури, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Станом на зараз ми передали практично всі кримінальні провадження. Залишились буквально невелика частина, з десяток, може трохи більше. Більша частина цих справ була передана за належністю до ДБР, велика частина була передана до НАБУ, також до Нацполіції та СБУ. Найбільшу цікавість мабуть викликала доля тих проваджень, які пов’язані з подіями на Майдані і з подіями, що передували власне Майдану", - сказав Рябошапка.

За його словами, він провів зустріч з представниками родин Небесної сотні і пояснив людям, що відбуватиметься з кримінальними провадженнями.

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"Жодна з цих справ і цих проваджень не буде втрачена. Всі провадження наразі впорядковуються, інвентаризуються, для цього створена спеціальна комісія в рамках Генпрокуратури. До цієї інвентаризаційної комісії також включено представників громадськості, представників ДБР для того, щоб була забезпечена прозорість цього процесу", - сказав Рябошапка.

За його словами, обсяг надзвичайно великий, тому процес передачі кримінальних проваджень не буде швидким.

"Оскільки обсяг матеріалів дуже великий, він не просто великий. А надзвичайно великий, там тисячі томів, там величезна кількість речових доказів, цей процес займе певний період часу, ми би хотіли щоби це тривало якомога швидше, але, на жаль, з великим обсягом ми цього гарантувати не можемо", - зазначив Рябошапка.

Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації.

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Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня 2019-го генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а за два дні колишнього начальника Управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке займалося справами Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено мінімум до 3 грудня, через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.