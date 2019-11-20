Фонд соцстрахування оголосив про призупинення виплат лікарняних, допомоги вагітним і породіллям після заяви Мінсоцполітики про можливе рейдерське захоплення

20 листопада 2019 року Фондом соціального страхування України вимушено призупинено перерахування коштів для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, говориться в повідомленні на сайті Фонду, передає Цензор.НЕТ.

Фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом, що затверджені бюджетом Фонду.

"За діючим законодавством Фонд не може перерахувати кошти за кожним з напрямів фінансування більше, ніж затверджено в бюджеті Фонду на 2019 рік, прийнятому Кабінетом Міністрів України. За напрямом матеріального забезпечення заплановані на рік видатки було вичерпано 19 листопада. Кошти на рахунках є, але з нинішнього дня ми не маємо права їх перерахувати до внесення змін до річного бюджету", – прокоментував директор виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков.

У ФСС нагадали, що бюджет Фонду на 2019 рік, ухвалений Кабміном 16 січня 2019 року, передбачає загальні видатки ФСС на 2019 рік у розмірі 23,26 млрд гривень, зокрема, на виплату матеріального забезпечення та соціальні послуги – 12,974 млрд гривень, з яких 12,535 млрд грн – на матеріальне забезпечення.

Станом на сьогодні загальна сума по заявам-розрахункам, наданими до фінансування у 2019 році з урахування заборгованості на початок року, становить 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторисні призначення на рік за відповідною статтею видатків на 1,038 млрд грн.

"Фактично виплати зупинено через бюрократичні причини", - наголосив Баженков.

Він повідомив, що ФСС веде перемовини із Мінсоцполітики, яке, як орган державного нагляду за Фондом, може за погодженням із Міністерством фінансів подати проект внесення відповідних змін на затвердження Кабміну.

Проект змін напрацьований, сподіваюсь, Міністерство соціальної політики найближчим часом його подасть. Щойно Кабінет Міністрів прийме зміни, виплати буде відновлено", – наголосив Євген Баженков.

У Фонді уточнили, що за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання. Здійснення страхових виплат, а також фінансування медичних і соціальних послуг для потерпілих на виробництві та реабілітаційного лікування для застрахованих осіб здійснюється Фондом у штатному режимі.

Нагадаємо, сьогодні зранку в Мінсоцполітики заявили, що ситуація, що склалася у Фонді соціального страхування, схожа на рейдерське захоплення. За даними відомства, звільненого минулого року директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України та поновленого на посаді Печерським райсудом Києва Євгена Баженкова безпідставно внесено до Єдиного Державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як керівника Фонду, оскільки не було прийнято відповідне рішення правління Фонду соціального страхування.