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20.11.19 17:07

Кабмін призначив керівників Держархівної служби, Держслужби безпеки на транспорті і Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру

На засіданні, 20 листопада, уряд ухвалив кадрові рішення та оголосив конкурси на кілька посад.

Кабмін призначив керівників Держархівної служби, Держслужби безпеки на транспорті і Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Кабмін затвердив переможців конкурсних відборів на посади:

Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, ним став Башлик Денис Олександрович;

Голови Державної служби з безпеки на транспорті, ним став Погорілий Олександр Вікторович;

Голови Державної архівної служби, ним став Хромов Анатолій Володимирович;

Голови Державного агентства інфраструктурних проєктів України, ним став Хомяков Кирило Олексійович.

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Також уряд прийняв рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби України, і продовжив термін подачі документів і проведення оцінки кандидатів на посади державних секретарів Мінекоенерго і Мінрегіону, а також голів ДКА, Держекоінспекції, Держводагентства, Держпродспоживслужби до 25 листопада 2019 року.

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