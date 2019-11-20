Скасування урядом обмеження на тарифи на самі тарифи не вплине, - Гончарук

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на брифінгу після засідання уряду 20 листопада.

Гончарук заявив, що попередній уряд вирішив "зробити хороший інфопривід", ухваливши таке рішення. При цьому впродовж усіх двох місяців роботи нового уряду органи місцевого самоврядування зверталися в Київ, аргументуючи, що це рішення доводить їхні підприємства до банкрутства.

"З приводу того, як це вплине на тарифи. Ніяк це не вплине. Навіть якби ми його не відмінили, все одно це ніяк на тарифи не вплинуло б, тому що це рішення протизаконне, і його окремі представники місцевого самоврядування не збиралися виконувати і збиралися його оскаржити в суді. Тому що чисто фізично провести опалювальний сезон без доведення своїх підприємств до банкрутства, було б неможливо", - сказав Гончарук.

Глава уряду додав, що Кабмін разом з командою президента працює над тим, щоб ціни на енергоносії стали менші, ніж були минулої зими.

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