Справами Майдану в ДБР займатимуться ті самі прокурори, що й раніше, - Труба

Про це під час брифінгу заявив директор ДБР Роман Труба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ.

Водночас, у ДБР вже створено підрозділ, який займеться розслідуванням переданих із Генеральної прокуратури справ Майдану.

"Слідчі ДБР мають опрацювати ті матеріали, які вони отримуватимуть. Але я запевняю, що це не вплине на процес розслідування, адже в цих кримінальних провадженнях процесуальне керівництво здійснюють ті прокурори, які впродовж 5 років здійснювали процесуальне керівництво в цих кримінальних провадженнях", - повідомив директор відомства.

Він запевнив, що слідчі ДБР працюватимуть у тісній співпраці з процесуальними керівниками.

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Підрозділ складатиметься з 25 осіб. Надалі, залежно від надходжень нових справ, підрозділ може змінюватися.

Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації.

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Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня 2019-го генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а за два дні колишнього начальника Управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке займалося справами Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено мінімум до 3 грудня, через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.