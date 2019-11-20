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20.11.19 18:18

Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський (оновлено). ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Донеччині в Станиці Луганській відкрили міст на кілька днів раніше запланованої дати.

Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський (оновлено). ФОТОрепортаж

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook після відвідування в середу Станиці Луганській, передає Цензор.НЕТ.

Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський (оновлено) 01

"Ми відкрили обіцяний міст у Станиці Луганській. На кілька днів раніше запланованої дати, адже він вже сьогодні повністю готовий. Навіщо чекати? Переговори про це тривали так довго, що в якийсь момент домовленість здавалася дивом. Нам вдалося це зробити. Щоразу, як приїжджав, міст люди просили найбільше. Відразу випереджаю маніпуляції: танк проїхати не зможе - міст занадто вузький для цього. Зате ним може легко проїхати швидка, можна перевезти продукти, не треба надважких зусиль, щоб просто перейти з одного боку на інший", - написав він.

Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський (оновлено) 02
Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський (оновлено) 03
Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський (оновлено) 04
Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський (оновлено) 05
Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський (оновлено) 06
Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський (оновлено) 07
Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський (оновлено) 08
Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський (оновлено) 09
Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський (оновлено) 10
Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський (оновлено) 11
Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський (оновлено) 12
Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський (оновлено) 13
Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський (оновлено) 14
Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський (оновлено) 15

Нагадаємо, Зеленський 2 вересня оголосив про початок відновлення зруйнованого моста в Станиці Луганській, після того як було розібрано блокпост на непідконтрольній українським військовим частині переправи.

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