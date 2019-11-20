Автентичність аудіозаписів ми перевіримо, але для відсторонення Труби немає підстав, - Рябошапка про "прослуховування" глави ДБР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів під час брифінгу.

"Якщо будуть підстави ... Початок перевірки не є достатньою підставою для відсторонення посадових осіб", - заявив Рябошапка.

Він зазначив, що можливо в рамках кримінального провадження, яке стосується законності прослушки, буде перевірена автентичність аудіозаписів.

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Нагадаємо, раніше Telegram-канал "Трубу прорвало" опублікував низку аудіозаписів розмов директора Національного бюро розслідувань Романа Труби.

На одному з аудіозаписів фігурує якийсь "Руслан" (ймовірно, генпрокурор Руслан Рябошапка. - Ред.), який повідомляє Трубі про необхідність зупинити обшуки в Дніпровській міськраді.