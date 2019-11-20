Депутат від "Слуги народу" Іванісов справді мав судимість за зґвалтування неповнолітньої, - Рябошапка

Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українськi Новини.

"Ця інформація (про судимість Іванісова за зґвалтування) була перевірена. Не нами. І всі ці факти підтвердилися", - сказав він.

Також він підкреслив, що судимість Іванісова давно погашена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Іванісов сидів у в'язниці за зґвалтування, але судимість знято і його долю має вирішити фракція

"Його судимість погашена, тому вважається, що людина не судима на цей момент", - підкреслив Генпрокурор.

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.