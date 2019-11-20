Кабмін спростив процедуру перетину лінії розмежування і порядок переміщення товарів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду.

Зазначається, що рішення уряду передбачає: спрощення процедури перетину лінії розмежування особами, які не досягли 16-річного віку, на підставі свідоцтва про народження; спрощення процедури переміщення товарів через лінію розмежування фізособами; внесення змін до довідки про подання документів для подальшого оформлення та отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення громадянина України, що засвідчує зазначені факти і є обставиною, враховується при переміщенні осіб через лінію розмежування.

У Кабміні вважають, що реалізація рішення уряду дозволить зменшити черги на пунктах пропуску, скоротити витрати сімей і спростити життя громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України.

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