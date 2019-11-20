На Закарпатті ліквідовано схему незаконного ввезення в Україну автозапчастин. Вилучено товарів на 7 млн ​​грн. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.212 КК України була встановлена ​​група осіб, які впродовж 2019 року ухилялися від сплати митних платежів завдяки використанню у своїй роботі схеми ввезення на територію України автомобільних запчастин поза митним контролем. Для цього фігуранти здійснювали подрібнення великих партій товарів на такі, які не підлягають декларуванню, і ввозили їх без сплати митних платежів, нібито для особистих потреб громадян. У подальшому вказані товари реалізовували по всій території України, в т.ч. через спеціалізовані інтернет-магазини.

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За результатами обшуків, проведених у складських приміщеннях фігурантів, із незаконного обігу вилучено партію автомобільних двигунів різних марок, бампери до автомобілів і коробки передач, що були у вжитку, які були ввезені в Україну без сплати митних платежів.

Вилучені ТМЦ загальною орієнтовною вартістю 7 млн ​​грн передано на відповідальне зберігання.

Триває слідство.