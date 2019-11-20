НАБУ завершило розслідування у справі екснардепа Іщенка, підозрюваного в заволодінні 20 млн коштів "Укрзалізниці"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті НАБУ.

За версією слідства, у 2015 році до народного депутата звернувся приватний підприємець із проханням допомогти налагодити поставку "Укрзалізниці" метизної продукції за завищеною ціною. Депутат погодився і залучив до схеми свого фінансового радника. Він також звернувся до позаштатного радника глави Адміністрації президента, щоб той вплинув на посадових осіб "Укрзалізничпостач" (закупівельний підрозділ УЗ).

У підсумку приватна компанія виграла в конкурсних торгах і підписала договір на поставку продукції за ціною, яка майже удвічі перевищувала середньоринкові. "Укрзалізниця" зазнала майнових збитків на суму понад 20 млн гривень.

У січні 2016 року схемою зацікавилося НАБУ.

Читайте також: Корупція в "Укрзалізниці" дика, крадуть майже на всьому, найближчим часом ухвалимо рішення про зміну керівництва, - Гончарук. ВIДЕО

У липні 2016 року було встановлено і затримано перших п'ятьох підозрюваних, серед яких представники комерційних структур і службовці "Укрзалізниці". Наприкінці того ж року повідомили про підозру колишньому в.о. начальника "Укрзалізничпостач" та організатору злочину - бенефіціару ТОВ "Інкомм", якого довелося оголосити в розшук. У березні 2017 року справу направили на розгляд Солом'янського районного суду Києва.

У липні 2017 року повідомили про підозру ще чотирьом особам, а в серпні 2018 року цей епізод направили в той самий Солом'янський суд.

У 2019 коло підозрюваних розширилося колишнім народним депутатом, його фінансовим радником і колишнім позаштатним радником глави АП. У жовтні 2019 року їм повідомили про підозру.