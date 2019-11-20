Суд підтвердив законність обрання адвокатів Гречківського і Маловацького до Вищої ради правосуддя

Про це повідомив у Facebook Гречківський, додавши посилання на судове рішення, передає Цензор.НЕТ.

Позов до суду було подано в березні цього року благодійним фондом "Хилько" до Ради адвокатів України та Національної асоціації адвокатів. ОАСК відмовився визнавати незаконним і скасовувати рішення З'їзду адвокатів на підставі ч.2 ст. 5 закону "Про Вищу раду правосуддя", яка встановлює заборону на повторне обрання у ВРП.

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Суд постановив, що обмеження обиратися у ВРП повторно поширюються на осіб, які були обрані до Ради після 17 березня 2017 року, дня створення Вищої ради правосуддя.

Крім того, ОАСК послався на рішення Великої палати Конституційного суду, яка відмовилася відкривати провадження на підставі звернення 48 народних депутатів щодо офіційного тлумачення ч. 5 ст. 131 Конституції в контексті того, чи має право обиратися у ВРП член Вищої ради юстиції.

Суд також вказав на те, що фонд Хилька оскаржував акти індивідуальної дії, а позивач не є ані адвокатом, ані кандидатом у ВРП, ані членом Ради, тобто, оспорюване ним рішення не обмежує його в правах і обов'язках.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура підозрює Гречківського в замаху на шахрайство під час спроби отримати 500 тис. доларів. Раніше ГПУ оприлюднила відео свідчень посередника про передачу хабара члену ВРЮ Гречківському, а також опублікувала відео вилучення грошей. Крім того, Генпрокурор Луценко повідомив: "Вдалося заарештувати деяке майно Гречківського, в тому числі і автомобіль Maybach".

Сам Гречківський заявляв, що справа проти нього сфабрикована.

30 жовтня колегія Шевченківського райсуду Києва винесла виправдувальний вирок Гречківському і другому фігуранту справи Олегу Шкляру.

У лютому 2019 З'їзд адвокатів України обрав Павла Гречківського і Олексія Маловацького членами Вищої ради правосуддя.

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